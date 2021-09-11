Son Dakika Haberi... Galatasaray'ı bekleyen 3 tehlike! Trabzonspor ve Lazio öncesi...

Galatasaray milli aranın ardından 2 zorlu maça çıkacak. Sabah'ın haberine göre; deplasmanda Trabzonspor , sahasında ise Lazio ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılıları bekleyen 3 büyük sıkıntı var. Fatih Terim'i düşündüren konular; sakat isimlerin çokluğu, Muslera'nın milli takımdan yorgun dönecek olması ve sağ bekte alternatifsizlik.

SAKATLIK PLANLARI BOZDU

Beş gün içinde lig ve Avrupa'da iki kritik maça çıkacak Galatasaray, önce Trabzonspor'a konuk olacak ardından İstanbul'da Lazio ile karşılaşacak. Milli aranın olumsuz etkilediği sarı-kırmızılı takımda üst üste gelen sakatlıklar planları bozdu...

1- Barış Alper Yılmaz elinden operasyon geçirdi. Sacha Boey, U-19 Takımı ile oynanan idman maçında ciddi sakatlık yaşadı. Feghouli'nin de kasık adalesinde 1. derece zorlanma ve fasyasında kanama tespit edildi. Assunçao'nun ağrıları devam ediyor. Arda Turan henüz takıma dönemedi.

2- Trabzon deplasmanı öncesi 6 eksiği bulunan Galatasaray, kalecisi Muslera'ya ise yarın kavuşacak. Önceki gece Ekvador'a karşı ülkesinin kalesini koruyan 35'lik eldiven, Uruguay'dan yola çıktı ve 1 gün sürecek uzun bir yolculuktan sonra takıma katılacak.

3- Boey'un sakatlığında sağ bek güven vermiyor. ABD Milli Takımı'ndan uzun bir yolculukla dönen Yedlin'den başka alternatif bulunmuyor. Yedlin, Trabzonspor'un sol açığı Nwakaeme'ye karşı göstereceği performansla maçın kader oyuncusu olacak.(Sabah)