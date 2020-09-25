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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
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Son Dakika... Galatasaray, Yunus Akgün'ün kiralık transferi için Adana Demirspor'la anlaşıldığını resmen duyurdu.

Son Dakika Haberi | Galatasarayda Yunus Akgün Adana Demirspora kiralandı


"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."

 

Futbol Keyfi // Sezon Premier’i

 

Son Dakika Haberi | Galatasarayda Yunus Akgün Adana Demirspora kiralandı

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