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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
Son Dakika... Galatasaray, Yunus Akgün'ün kiralık transferi için Adana Demirspor'la anlaşıldığını resmen duyurdu.
"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."
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