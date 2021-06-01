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GeriFutbol Son Dakika Haberi: Galatasaray'da Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de istifa etti
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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 19:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Galatasaray'da Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de istifa etti

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Son Dakika Haberi: Galatasaray'da Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de istifa etti

Galatasaray'da Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevi bıraktığını açıkladı.

Sarı kırmızılılarda istifa ettiğini açıklayan Ümit Davala'nın ardından bir istifa mesajı da Levent Şahin'den geldi.

Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Levent Şahin, "Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray’ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım. Galatasaray’a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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