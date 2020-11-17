Son dakika haberi | Galatasaray'da Saracchi'nin aklı karışık!

Galatasaray'da Marcelo Saracchi bilmecesi... Sarı- Kırmızılılar, Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray, sezon ortasında Alman kulübü ile ön görüşme yapacak. Ancak Saracchi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise soru işareti...

22 yaşındaki genç oyuncu Galatasaray'da maaşını düzenli alamadığı için düşünceli. Teknik Direktör Fatih Terim ve arkadaşlarından çok memnun olan Uruguaylı sol bekin sezon sonuna kadar fikrinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu.

FATİH TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ

Teknik Direktör Fatih Terim, Saracchi'nin bonservisinin alınmasını çok ama çok istiyor. Galatasaray'ın Uruguaylı sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. (Takvim)

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