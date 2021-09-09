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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Sacha Boey şoku! Sakatlık sonrası dönüşü...

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Sacha Boey şoku! Sakatlık sonrası dönüşü...

Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.

Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu
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EN AZ 2 HAFTA

Genç sağ bekin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak.

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