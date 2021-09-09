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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu

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Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu.

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz, ameliyat oldu.

Sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen genç oyuncu, operasyon sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denilmişti.

Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu

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