Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz, ameliyat oldu.

Sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen genç oyuncu, operasyon sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TFF MESAJ YAYINLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denilmişti.