Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcelo Saracchi'den mağlubiyet yorumu! 'Bahane değil ama...'

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Saracchi'nin açıklamaları;

Yüzde 100 bahane olarak söylemem, saha şartları, sahanın küçük olması, rakibin bu sahaya alışık olup daha iyi kapanması ve uzun toplarla üstümüze gelmesi etkili oldu.

İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ

İkinci yarıya başlar başlamaz yenen gol konsantrasyon eksikliğinden oldu. Golden sonra son dakikaya kadar elimizden geleni yapsak da işler istediğimiz gibi gitmedi.

ŞANSSIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİM

Biraz şanssız bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Sakatlıklar performansımı olumsuz etkiledi. Zamana ihtiyacım var. İlerleyen günlerde sezon başındaki gibi yüzde yüzüme ulaşmaya çalışacağım.