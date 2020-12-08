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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Reşit Ömer Kükner getirildi
Galatasaray, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner'in getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner getirilmiştir.
Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz."
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