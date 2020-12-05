Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan 'gol' itirafı! 'Çok stresliydi'

Süper Lig'de Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da son golü atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Gol için VAR kararını bekledikleri anı anlatan Kerem, "Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü." dedi.

'RÜYA GİBİ...'

Kerem Aktürkoğlu sözlerini, "Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." ifadeleriyle tamamladı.