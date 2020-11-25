Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Öztürk...

Galatasaray'da son dakika haberi... Geçen sezon Galatasaray'ın as kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleyi Okan Kocuk devralmıştı. Ancak Okan'ın performansı teknik heyeti mutlu etmedi. Bu gelişmenin ardından yeni sezon için Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk, sarı kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

Bu sezon beşinci defa ceza sahası dışından gol yiyen tecrübeli file Fatih'in, Okan'ın yeni testinin sorunsuz çıkması halinde tekrar kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ara transferde veya sezon sonunda da Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol yiyen Fatih Öztürk, teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı.

(Fanatik)