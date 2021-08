Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş transfer sözleri! 'Her an bekleyebilirsiniz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Oğulcan konusunda kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verildi. Ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum. Oğulcan, benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu

BU KONUYU TAHİR KIRAN İLE ÇÖZERİZ

UEFA lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor ve vermiyor. Ama Oğulcan, Avrupa kupasında oynayamıyor. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz, bu konu çözülür, oradan bir sıkıntı yok da bu mantığa uymuyor. Uluslararası bir maçta, TFF izin vermediği için oynayamıyor.

BERKAN'I OYNATACAĞIM

Berkan'ı yarın oynatacağım. Sadece fizik olarak değil mental olarak da hazır. Galatasaray'ın bu tip oyuncularını çoğaltacağından emin olabilirsiniz.

BAZI OYUNCULAR YANILTMAZ

Yarın, Taylan'ı da oynatacağım. Fiziksel testlerde bir hayli önde olduğunu gördük. Taylan gibi, Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var. Teknik adamlarda her oyuncunun karnesi vardır, kim nerede nasıl oynar, nasıl tepki gösterir... Yanılma oranımız azdır, bazı oyuncular zaten yanıltmaz. Onlardan biri de Taylan.

İNŞALLAH GRUPLARDA OYNAYACAK

Biz Cicaldau'yla uzun vadeli bir anlaşma yaptığımız için, burada oynayıp oynayamayacağı bir Avrupa eleme maçını açıkçası çok önemsemedik. Gruplarda da oynayacak. İnşallah gruplara kalmak en büyük niyetimiz. Cicaldau umarım o kadar güzel işler yapar ki, oynayamadığı bu iki maçı düşünmeyiz.

KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK

Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.

AYRILIKLARI KABUL ETMELİYİZ

Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş, değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Kulüp olarak, özellikle son dönemde ayrılan oyuncularımızla ilgili çok güzel şekilde veda ettik."

GİDERKEN YOLCU EDECEĞİZ

Biz buna çok önem veriyoruz. Gelirken karşılamayacağız, giderken yolcu edeceğiz. İyi anılmak istiyorsanız, böyle büyük oyuncuların sizi hatırlamasını istiyorsanız buna önem vermeniz gerekiyor

BU SENE YORULACAK

Kerem bu sene çok yorulacak, ona çok iş düşecek. Tabii zaman zaman dinlenecek, zaman zaman rotasyon dolayısıyla oynamayacak ama o, kıymetlilerimizden bir tanesi.

HER AN BEKLEYEBİLİRSİNİZ

Galatasaray'dan her gün, her saat, her dakika transfer bekleyebilirsiniz. Bunun için çalışıyoruz. En ekonomik şekilde takımımıza yeni katılan arkadaşlar olacak

BAZI MEVKİLERİN DAHA ACİLİYETİ VAR

Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Hakikaten yetenekli bir oyuncu, daha da gelişebilir. İşin ekonomik boyutunu açıklıkla ifade ettik. Morutan'ı beğeniyoruz eyvallah, konu nereye gider bilemem ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var.