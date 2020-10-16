Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim çıkış planını belirledi!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Ligde son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 3 haftalık periyotta 9 puan hedefliyor. Pazartesi günü Alanya ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak olan Galatasaray ardından Erzurumspor ile deplasmanda, Ankaragücü ile yine kendi sahasında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nden elenmelerinin ardından yoğun maç programının da geride kalması ile Fatih Terim bu 3 haftada hata yapmayıp 9 puan kazanarak zirveye yeniden demir atmayı planlıyor. Fatih Terim’in 9 puan hedeflediği bu 3 maç öncesinde sevindiren diğer bir nokta ise önemli katkı aldığı Saracchi’nin ve uzun süreli sakatlığını atlatan Emre Akbaba’nın takıma geri dönmesi oldu.

İki futbolcusunun da antrenman performanslarından memnun olan tecrübeli hoca, Saracchi’ye Alanya maçında ilk 11’de, Emre Akbaba’yı ise belirlediği program dahilinde sonradan şans verecek. Deneyimli teknik adam Belhanda’nın performansına göre de Emre’yi ilk 11’e monte edecek.

LOCA SATIŞI BAŞLADI

Galatasaray, Alanyaspor ile yapacağı maç için sınırlı sayıda loca satışına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyircinin kabul edileceği belirtilirken, taraftarların satışından önce Passolig kartlarının süresini uzatması gerektiği aktarıldı.

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