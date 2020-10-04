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Futbol
Haber Giriş: 04.10.2020 - 21:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak istifa etti mi?

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak istifa etti mi?
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın istifa ettiği iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Spor Arena Özel | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Kasımpaşa yenilgisinin ardından istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığı öğrenildi.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre; Abdurrahim Albayrak görevine devam ediyor ve herhangi bir istifa kararı almadı.

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