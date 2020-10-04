Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak istifa etti mi?

Spor Arena Özel | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Kasımpaşa yenilgisinin ardından istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığı öğrenildi.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre; Abdurrahim Albayrak görevine devam ediyor ve herhangi bir istifa kararı almadı.