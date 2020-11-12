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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 3. aday netleşti: Cengiz Özyalçın
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Haber Giriş: 12.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 3. aday netleşti: Cengiz Özyalçın

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 3. aday netleşti: Cengiz Özyalçın
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Galatasaray Kulübü’nde 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması için başvuru gerçekleştirilen seçimli genel kurulda Burak Elmas ve Metin Öztürk’ün ardından başkanlık koltuğu için adaylığını koyacak 3. ismin Cengiz Özyalçın olacağı öğrenildi.

Cengiz Özyalçın, sarı kırmızılı kulüpte mevcut başkan Mustafa Cengiz’in selefi Dursun Özbek’in başkanlığı döneminde 2. başkan olarak görev yapmıştı.

81 yaşındaki Cengiz Özyalçın adaylık konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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