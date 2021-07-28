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Spor Arena
Haber Giriş: 28.07.2021 - 18:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! PSV Eindhoven rövanşı da kazandı (Maçın özeti)

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Son Dakika Haberi... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! PSV Eindhoven rövanşı da kazandı (Maçın özeti)

Galatasaray, ilk maçta 5-1 mağlup olduğu PSV Eindhoven'a rövanşta da 2-1 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti. Hollanda ekibinin gollerini 37. dakikada Madueke ile 59. dakikada Van Ginkel kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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  • Galatasaray-PSV Eindhoven maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-PSV Eindhoven maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-PSV Eindhoven maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-PSV Eindhoven maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray ile PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'ne ön eleme turunda veda etti.

Mücadeleye istekli ve etkili başlayan sarı-kırmızılılar, pozisyon bulmakta zorlanırken 37. dakikada Madueke'nin golü geldi ve PSV öne geçti.

Hollanda ekibi, 59. dakikada Van Ginkel ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın tek golünü ise 84. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

PSV 74. dakikada Boscagli'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

G.SARAY'IN RAKİBİ BELLİ

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mostafa, Barış.

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi.

Son Dakika Haberi... Galatasaray, Şampiyonlar Ligine veda etti PSV Eindhoven rövanşı da kazandı (Maçın özeti)

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