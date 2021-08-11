Son Dakika Haberi... Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda yeni gelişme
Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör tespit edildi. Cengiz'e gün içerisinde beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.
Dün sabah yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edildi.
Cengiz’in beynindeki lezyon nedeniyle bugün yeniden saat 16:00’da beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.
Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.