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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda yeni gelişme
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Futbol
Haber Giriş: 11.08.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda yeni gelişme

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Son Dakika Haberi... Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda yeni gelişme

Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör tespit edildi. Cengiz'e gün içerisinde beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

Dün sabah yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edildi.

Cengiz’in beynindeki lezyon nedeniyle bugün yeniden saat 16:00’da beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.

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