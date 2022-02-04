Son Dakika Haberi... Galatasaray, Aytaç Kara ayrılığını açıkladı! Göztepe'ye transfer...

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Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Aytaç Kara'nın kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

AYTAÇ KARA VEDA ETMİŞTİ

Aytaç Kara, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı ekibe veda etti.

Kara, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden gelenin fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler." dedi.

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