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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray-Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao sakatlandı!
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Haber Giriş: 31.10.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray-Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao sakatlandı!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray-Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao sakatlandı!
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Galatasaray'da sakatlanan Marcelo Saracchi, oyuna devam edemedi ve 55. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı. Marcao ise 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.

Galatasaray-Ankaragücü maçında sakaatlanan Marcelo Saracchi, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Golde Babel'e asist yapan Saracchi, yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

Sarı-kırmızılı takımda Marcao da sakatlanarak kenara geldi ve Ryan Donk oyuna dahil oldu.

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