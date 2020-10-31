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Son Dakika Haberi | Galatasaray-Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao sakatlandı!
Galatasaray'da sakatlanan Marcelo Saracchi, oyuna devam edemedi ve 55. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı. Marcao ise 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.
Galatasaray-Ankaragücü maçında sakaatlanan Marcelo Saracchi, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Golde Babel'e asist yapan Saracchi, yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.
Sarı-kırmızılı takımda Marcao da sakatlanarak kenara geldi ve Ryan Donk oyuna dahil oldu.
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