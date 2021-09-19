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Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayram'a flaş tepki! 'Eyvallah' dedi, sahadan çıktı

#Galatasaray#Alanyaspor#Yedlin
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayrama flaş tepki Eyvallah dedi, sahadan çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Ömer Bayram, DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'e tepki gösterdi. Son düdüğün ardından az süre alanlar sahaya maç sonu idmanı için girerken Ömer Bayram'a bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulundu. Tecrübeli futbolcu da 'Eyvallah' diyerek idmanı bırakıp içeri girdi.

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Spor Arena / Adem KABAYEL - Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan oyunculara tepki geldi.

Karşılaşma 0-0 devam ederken tribünler, DeAndre Yedlin'i ıslıklarla protesto etti.

Galatasaray 0 - 1 Alanyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 0 - 1 Alanyaspor (Maç özeti)

Alanyaspor'un golü sonrası ise tepkilere maruz kalan bir diğer isim ise Ryan Babel oldu.

Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken Ryan Babel 77. dakikada oyuna dahil oldu.

ALKIŞA ISLIK YANITI

Maçın son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklandı. Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık verdi.

MAÇ SONUNDA ÖMER BAYRAM'A; 'ÇIKAR ÜZERİNDEKİ O FORMAYI' 

Babel ile birlikte sahaya çıkan bir diğer isim Ömer Bayram'a ise bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulundu.

Tecrübeli futbolcunun ise 'Eyvallah' diyerek idmanı bırakıp içeri girdiği görüldü.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Yedlin