Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında gerginlik! Bülent Korkmaz ve Necati Ateş...

Galatasaray ile Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 5. hafta maçına gergin anlar damgasını vurdu.
İlk yarıda rakibinin müdahale sonrasında Morutan yerde kalırken saha kısa süreliğine karıştı.
KAFA KAFAYA GELDİLER
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile Alanyaspor'un santrforu Famara Diedhiou, çıkan tartışmada kafa kafaya geldi. Diğer futbolcuların araya girmesiyle saha içi sakinleşti.
İKİNCİ YARIDA KULÜBELERDE TARTIŞMA
Karşılaşmanın ikinci devresinde ise iki takımın kulübeleri arasında gerginlik çıktı.
Mücadelenin 48. dakikasında Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi.
Yardımcısı sakinleştirmeye çalışırken Bülent Korkmaz, Necati Ateş’i 4.hakem Kutluhan Bilgiç’e şikayet etti.
MAÇ ÖNCESİNDE TEZAHÜRAT
Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz kaptanlarından Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı.
Sarı-kırmızılı takımla tarihi başarılara imza atan ve kulübün unutulmazları arasına giren Korkmaz, Türk Telekom Stadı'na Alanyaspor'un teknik direktörü olarak geldi. Galatasaraylı taraftarlar da Korkmaz lehine "Büyük kaptan" diye tezahüratlarda bulundu.