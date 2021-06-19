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Voleybol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 20:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Filenin Efeleri, Altın Lig'de finale yükseldi

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Son Dakika Haberi: Filenin Efeleri, Altın Lig'de finale yükseldi

Filenin Efeleri, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Estonya'yı 3-2 ile geçerek Altın Lig'de finale adını yazdırdı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final ilk maçında Estonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

CEV Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı 7 maçı da kazanan milli takım, Ukrayna-Belçika karşılaşmasının maçının galibiyle yarın şampiyonluk mücadelesi verecek.

Hakemler: Wolf Christian Peter (İsviçre), Bernström Stefan (İsveç)
Estonya: Wiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek (Maar, Kaibald, Teppan, Aganit, Hurt)
Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Beytullah Hatipğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Ahmet Tümer)
Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15
Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)

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