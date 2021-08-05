Son Dakika Haberi... Fenerbahçeli Jose Sosa'dan yangın bölgelerine yardım! Gökhan Çıra'yı aradı...

Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarında 9'uncu güne girilirken bölgelere yardımlar da devam ediyor. Son olarak Fenerbahçeli Jose Sosa'nın, yardım tırı gönderdiği ortaya çıktı.

YANGIN BÖLGELERİNE YARDIM TIRI

Bayrampaşa Asbaşkanı ve eski futbolcu Gökhan Çıra, Jose Sosa ile birlikte yangın bölgelerine yardım tırı gönderdiklerini duyurdu.

Gökhan Çıra, Sosa ile birlikte oldukları fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Arjantinli yıldızın davranışı sebebiyle çok sayıda övgü dolu paylaşımlar yaptı.

GÖKHAN ÇIRA'DAN TEPKİLERE CEVAP

Yapılan yardımın paylaşması sebebiyle eleştirilere maruz kalan Gökhan Çıra ise "Benim de eşimin de ne için yaptığını Allah biliyor. Gerisi umurumda bile değil. Hesabı Allah’a veririz, o kalbimizi görüyor" ifadeleriyle tepkilere yanıt verdi.

JOSE SOSA'NIN TÜRKİYE KARİYERİ

Sosa, Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de top koşturdu. Arjantinli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpte 55 maçta toplam 12 gol kaydetti. 36 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte ise 99 maçta forma giydi ve 16 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 36 karşılaşmada oynadı ve 4 gol, 3 asistlik katkı verdi.