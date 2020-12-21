Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko ve Barcelona'dan Westermann-Heurtel takası!

Encestando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Barcelona'da mutsuz olduğu bilinen ve son maçlarda forma şansı bulamayan Heurtel'i istiyor. Barcelona koçu Jasikevicius ise daha önce iki dönem birlikte çalıştığı eski öğrencisi Westermann'ın peşinde...

Jasikevicius ile hiçbir şekilde anlaşamayan ve savunma defoları yüzünden süre bulmakta zorlanan Heurtel'in Fenerbahçe Beko'ya transferi için ücretinde indirime gidebileceği belirtilen haberde, krizde olan Fenerbahçe'nin de Guduric ve Heurtel hamleleriyle takıma yeni bir hava katmak istediğinin altı çizildi.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...