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Basketbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko ve Barcelona'dan Westermann-Heurtel takası!

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Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko ve Barcelona'dan Westermann-Heurtel takası!
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İspanyol medyası, Fenerbahçe Beko ve Barcelona arasında Leo Westermann - Thomas Heurtel takasının gerçekleşeceğini iddia etti.

Encestando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Barcelona'da mutsuz olduğu bilinen ve son maçlarda forma şansı bulamayan Heurtel'i istiyor. Barcelona koçu Jasikevicius ise daha önce iki dönem birlikte çalıştığı eski öğrencisi Westermann'ın peşinde...

Jasikevicius ile hiçbir şekilde anlaşamayan ve savunma defoları yüzünden süre bulmakta zorlanan Heurtel'in Fenerbahçe Beko'ya transferi için ücretinde indirime gidebileceği belirtilen haberde, krizde olan Fenerbahçe'nin de Guduric ve Heurtel hamleleriyle takıma yeni bir hava katmak istediğinin altı çizildi.

Son dakika haberi | Fenerbahçe Beko ve Barcelonadan Westermann-Heurtel takası

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