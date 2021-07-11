Son dakika haberi... EURO 2020'deki tarihi final öncesi büyük kriz! Meydan savaş alanına döndü, kapılar zorlandı ve...

Spor Arena Dış Haber - İtalya ile İngiltere arasında oynanan tarihi EURO 2020 finali öncesi iki takım taraftarları Londra sokaklarını birbirine kattı.

Karşılaşmanın oynandığı Wembley Stadı çevresinde taraftar maçın heyecanını doyasıya yaşarken, bazı gruplar arasında arbede yaşandı. Trafalgar Meydanı'nda, Covid-19 önlemlerinin hiçe sayıldığı olaylarda İtalyan ve İngiliz taraftarlar arasında sert kavgalar yaşandı ve güvenlik güçleri olayları güçlükle önledi.

TURNİKELERE KADAR BİLET KONTROLÜ YAPILMADI

Karşılaşma öncesi taraftarlar arasında yaşanan kavganın etkisi bitmeden, bu kez de Wembley Stadı'nın turnikelerinde güvenlik krizi yaşandı.

Wembley'de 60 bin kişinin yer alacağı tarihi finali izlemek için stat kapılarına gelen bazı İngiliz taraftarlar, turnikeleri zorladı ve bazılarını kırarak stada girmeyi başardı.

Taraftarların kapıya kadar gelmelerinin nedeninin ise, stat turnikelerine kadar hiçbir taraftara bilet kontrolü yapılmaması olarak belirtildi.

YETKİLİLER OLAYLARI YALANLADI

Yaşanan bu anlar bazı taraftarların kameralarına yansırken, olayla ilgili Wembley Stadı yetkililerinden açıklama geldi.

Taraftarların kapıları zorlayıp içeri girdiklerine dair iddiaları yalanlayan yetkililer, "Güvenlik bariyerini aşarak stada biletsiz giren kimse yok. Polisin desteğiyle yaşanan olaylar kontrol altına alındı" ifadelerini kullandılar.

UEFA'DAN AÇIKLAMA: FİNAL OYNANACAK

UEFA yetkilileri ise taraftarların turnikeleri kırıp bariyerlerden atladığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Taraftarlar bariyerlerden atlıyor ancak stat içine erişemiyorlar. Bu nedenle herhangi cezai bir protokolün devreye girmesini gerektirecek bir durum yok. Finalin oynanmayacağı endişeleri gereksiz. Böyle bir şey olmayacak" şeklinde konuştular.

YARI FİNALDE CEZA ALMIŞLARDI

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen İngiltere, Danimarka'yla oynadıkları yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza almıştı.

Penaltı atışı sırasında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın yüzüne lazer tutulması nedeniyle UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'na 26 bin pound para cezası verdi.

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