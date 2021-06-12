Son Dakika Haberi... EURO 2020'de Türkiye-İtalya maçı sonrası umut veren istatistik! Son 6 turnuvada da kayıp var ama...
EURO 2020'nin açılışında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım'ın, katıldığı son 6 turnuvada ilk maçlarını kazanamasa da sonrasında gösterdiği performanslar dikkat çekti.
Spor Arena Detay - EURO 2020’nin açılış maçında ev sahibi ülkelerden İtalya’ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, tıpkı daha önceki Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında olduğu gibi EURO 2020’ye de mağlubiyetle başladı.
EURO 1996’ya 1-0’lık Hırvatistan, EURO 2000’e 2-1’lik İtalya, 2002 Dünya Kupası’na 2-1’lik Brezilya, EURO 2008’e 2-0’lık Portekiz ve EURO 2016’ya 1-0’lık Hırvatistan mağlubiyetleriyle başlamıştı.
Böylece ay yıldızlı ekibimiz 1’i Dünya Kupası, 5’i Avrupa Şampiyonası’nda olmak üzere açılışta oynadığı 6 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu
ÖNCEKİ 5 TURNUVADA DA KAYIP VAR AMA...
EURO 2020'den önceki 5 büyük turnuvanın ilk maçlarını kaybeden A Milli Takım, sonraki mücadelelerde gösterdiği performansla dikkat çekti.
3 KEZ GRUPTAN ÇIKTI
Milliler, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda 4 puanla grubu ikinci sırada bitirirken 2002 Dünya Kupası'nda ise yine aynı puanla son 16 biletini kaptı.
2008'de ise tarihi geri dönüşlerle 6 puanla gruptan çıkan A Milli Takım, 2016'da 3 puan topladı ve en iyi üçüncü olma şansını diğer gruplardaki maçların skorları sebebiyle kaçırdı.
GRUP FİNALLERİ ÇOK FARKLI
İlk maçlarda sıkıntı yaşayan Ay-yıldızlı takım, 1996 Avrupa Şampiyonası dışında tüm son grup karşılaşmalarını kazanmayı başardı.
İTALYA KARŞISINDA HASRET SÜRÜYOR
Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayla birlikte 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile 14. kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.