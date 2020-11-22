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Haber Giriş: 22.11.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Eski milli yelkenci Haluk Kakış hayatını kaybetti

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Son Dakika Haberi | Eski milli yelkenci Haluk Kakış hayatını kaybetti
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Eski milli yelkenci Haluk Kakış, 88 yaşında vefat etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Haluk Kakış'ın vefatıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Ülkemizi Tokyo 1964 Yaz Olimpiyatları'nda temsil eden milli yelkencimiz Haluk Kakış'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

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