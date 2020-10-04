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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Ertaç Özbir resmen Yeni Malatyaspor'da

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Son dakika haberi | Ertaç Özbir resmen Yeni Malatyaspor'da
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Yeni Malatyaspor, 31 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Ertaç Özbir ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir’in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir’e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi | Ertaç Özbir resmen Yeni Malatyasporda

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