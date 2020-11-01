Son Dakika Haberi | Ermenistan’dan UEFA’ya şok başvuru!

Karabağ’ın medya sorumlusunun sosyal medya paylaşımlarını gerekçe gösterip, takımın Avrupa Ligi’nden atılmasını istediler.

Ermenistan Futbol Federasyonu (FFA) Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ın Avrupa Ligi’nden men edilmesi talebiyle UEFA’ya başvurdu. FFA’dan yapılan açıklamada, Karabağ’ın medya sorumlusu Nurlan İbrahimov’un sosyal medya hesabında Ermenilere yönelik nefret söylemlerinde bulunduğu öne sürülürken “İbrahimov gönderisini sildi fakat yüzlerce kullanıcı bunu gördü ve kaydetti. Nefret söylemleri Avrupa futbol ailesinde yer almamalı” ifadeleri kullanıldı.

MAÇLARINI TÜRKİYE’DE OYNUYOR

Karabağ Kulübü, 1951’de Dağlık Karabağ’ın Aghdam kentinde kurulmuş, 1993’teki Ermenistan işgalinin ardından başkent Bakü’ye taşınmıştı. takım, savaş nedeniyle Avrupa Ligi’ndeki iç saha maçlarını Türkiye’de oynuyor.