Son Dakika Haberi | Emra Akbaba'dan galibiyet yorumu! 'Galatasaray gibi oynadık'

Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Emre Akbaba, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Emre Akbaba, "Rize deplasmanı zordur. Gerçekten çok iyi çalışyıorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık." dedi.

'DAHA İYİ OLURUM'

Emre Akbaba sözlerini, "Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum" ifadeleriyle tamamladı.

Emre Taşdemir ise "İlk dakikadan son dakikaya kadar önde olan taraf bizdik. Hocamızın verdiği taktiklere uyduk. Önemli olan 3 puandı, kazandık." şeklinde konuştu.