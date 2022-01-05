Son dakika haberi: Edin Visca’nın transferinin açıklanması artık an meselesi

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Süper Lig’in ilk yarısında ezeli rakiplerine büyük fark atan, en yakın takipçisi Konya’nın 7 puan önünde yer alan Trabzonspor, sezonun 2. bölümüne de iddialı girmek isterken, ligin en dikkat çeken oyuncularından olan Edin Visca’da mutlu sona ulaşmak üzere. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Bosnalı oyuncu konusunda kulübün, Başakşehir ile yapılan görüşmelerde transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

BUGÜN ŞEHRE GELEBiLiR

Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe’nin devre girdiği iddialarına karşın Visca konusunda 3+1 milyon Euro önerdiği Başakşehir Kulübü ile anlaşmak üzere olduğu ifade edilirken, kalan küçük detayların halledilmesinin ardından Visca’nın bugün şehre gelmesi ve imzaların atılması bekleniyor.

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2 ŞAMPiYONLUĞU VAR

Başakşehir’e 2011-12 sezonu öncesi Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımından transfer edilen Visca, 1 sezonu TFF 1. Lig’de olmak üzere çıktığı 398 karşılaşmada 110 gol attı, 118 asist yaptı. 2013-14’te takımın 1. lig şampiyonluğuna 10 gol, 10 asistle katkı veren yıldız futbolcu, 201920’de Süper Lig şampiyonluğunda ise 33 maçta 13 gol, 13 asistle başroldeydi.

AZAROVi TRANSFERi ASKIYA ALINDI

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı ve imza atmak için kente gelen Irakli Azarovi transferinde son anda pürüz çıktı. Dinamo Batum kulübünün yetkilileri ve kendi temsilcileri ile birlikte Trabzon’a gelen 20 yaşındaki sol bek, Mehmet Ali Yılmaz

Tesisleri’ne daha gidemeden transferi askıya alındı. Gürcü futbolcunun dün yapılan görüşmelerde, daha önce anlaşma sağlanan rakamdan farklı ücret istediği kulübünün de bonservis konusundaki konuşulan rakama sadık kalmaması nedeniyle anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.