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Haber Giriş: 28.10.2020 - 03:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Dünya şampiyonu atlet Coleman'a 2 yıl men cezası

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Son Dakika Haberi | Dünya şampiyonu atlet Coleman'a 2 yıl men cezası
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Erkekler 100 metre dünya şampiyonu ABD'li atlet Christian Coleman, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için haziran ayında yarışmalardan geçici olarak men edilen Coleman, 14 Mayıs 2020'den itibaren 2 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

24 yaşındaki sprinter böylece salgın nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da kaçıracak.
60 metre dünya salon rekortmeni Coleman'ın, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıma hakkı bulunuyor.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için yerlerinin bulunabilmesi amacıyla güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

Son Dakika Haberi | Dünya şampiyonu atlet Colemana 2 yıl men cezası

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