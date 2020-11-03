Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Diego Armando Maradona'nın son görüldüğünde moral bozuk, soluk yüzlü ve mide ağrısı şikayeti olduğu belirtilmişti. Henüz resmi açıklama yapılmayan konuyla ilgili Maradona'nın ilk belirlemelere göre Anemi (kansızlık) şikayetiyle hastaneye yatırıldığı belirtiliyor.

Arjantin basını Maradona'da koronavirüs şüphesinin olmadığını sayfalarına taşırken Maradona'nın özel hayatında zor günler geçirdiği kaydedildi. En büyük hedefinin tüm çocuklarını bir araya getirerek yaşamak olduğu ifade edilirken kız kardeşinin kocasının ağustosta hayatını kaybetmesinin de etkili olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Maradona'nın bir dizinde problem yaşadığı ve yürümekte zorlandığı belirtilmişti...

Diego Armando Maradona, 2019'un Eylül ayından bu yana Arjantin'in Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. (Sporx)