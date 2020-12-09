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Son Dakika Haberi | Demba Ba'dan ırkçı hakeme sert ayar!
PSG ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi son maçında 4’üncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmasının ardından Demba Ba, çok sert tepki gösterdi.
4’üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.
Başakşehir'in shayı terk etmesinin ardından Demba Ba, maça çıkmak istemediğini belirtti.
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