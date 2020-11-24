Son Dakika Haberi | David Beckham'dan tarihi imza! Dudak uçuklattı

45 yaşındaki isim, dijital olarak da olsa yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

İngiliz futbol efsanesi, FIFA 21'de yer almak için 3 seneliğine 40 milyon sterlin alacak.

Resmi olmayan bilgilere göre Electronic Arts, Beckham'ı kapak yıldızı haline getirmek için 40 milyon sterlinlik üç yıllık bir anlaşma yaptı.

Beckham, aktif futbolculuk yaşamında dahi hiçbir spor kulübü ile bu denli “değerli” bir anlaşmaya imza atmamıştı.