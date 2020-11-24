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GeriFutbol Son Dakika Haberi | David Beckham'dan tarihi imza! Dudak uçuklattı
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Haber Giriş: 24.11.2020 - 18:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | David Beckham'dan tarihi imza! Dudak uçuklattı

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Son Dakika Haberi | David Beckham'dan tarihi imza! Dudak uçuklattı
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Futbolun en ikonik isimlerinin başında gelen İngiliz efsane David Beckham, PlayStation ve Xbox'taki yeni FIFA oyununda yer almak için 40 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı.

45 yaşındaki isim, dijital olarak da olsa yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

İngiliz futbol efsanesi, FIFA 21'de yer almak için 3 seneliğine 40 milyon sterlin alacak.

Resmi olmayan bilgilere göre Electronic Arts, Beckham'ı kapak yıldızı haline getirmek için 40 milyon sterlinlik üç yıllık bir anlaşma yaptı.

Beckham, aktif futbolculuk yaşamında dahi hiçbir spor kulübü ile bu denli “değerli” bir anlaşmaya imza atmamıştı.

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