Son Dakika Haberi | Brezilya'da Robinho için olay açıklama: 'Hapse atılmalı'
Brezilya Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, Santos'a transfer olan Robinho'nun hapse girmesi gerektiğini söyledi.
Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir'de forma giyen Robinho, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Santos'a transfer olmuştu.
Ancak Santos, "Robinho'nun İtalya'da süren davasının savunmasına yoğunlaşabilmesi için taraflar, karşılıklı anlaşarak 10 Ekim'de imzalanan sözleşmenin askıya alınmasına karar vermiştir" ifadeleriyle flaş kararı duyurmuştu.
Brezilya Kadın Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, "Robinho derhal hapishaneye, söyleyecek başka bir şeyim yok. Hiçbir tecavüzcü alkışlanamaz!" şeklinde konuştu.
Robinho'nun ismi, İtalya'daki bir tecazvüz davasına karışmıştı.
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