Son Dakika Haberi | Bir takımdan bin umut

Euroleague One Team programı çatısı altında gerçekleştirilen projenin ilk etabı sonrası sertifika töreni yapıldı. Projeye ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsünde düzenlenen törende, proje destekçileri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, kolej ve kulüp yöneticileri çocuklara sertifikalarını takdim etti.

7 DAYS EuroCup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Euroleague Basketball One Team programı çatısı altında ‘Bir takımdan binlerce umut yaratmak’ sloganıyla başlattığı ‘Umut Sahada’ projesinin 10 haftalık ilk etabı tamamlandı. Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY Vakfı), Darıca Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji partnerliğiyle yürütülen, ülkelerindeki savaş koşullarından ötürü Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi Suriyeli mülteci 10 çocuğun sosyal becerilerini ve kişisel gelişimlerini basketbol aracılığıyla geliştirmeyi hedefleyen projenin sertifika programı Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Suriyeli mülteci minikler yapılan törenle sertifikalarını aldı.

Arkadaşlık ve uyumluluk dersleri

Törende Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe muhtarları çocuklara madalya ve sertifikalarını takdim etti. Yüz yüze derslerin aksadığı ve okulların online eğitime geçmek zorunda kaldığı pandemi koşullarında, bilgisayar ya da tableti olmayan çocukların eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel de, projeye katılan çocuklara tablet hediye etti. SEY Vakfı destekleriyle

Öğretim Üyesi Roza Süleymanoğlu Dinçer tarafından verilen online eğitimlerle de adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan mülteci çocuklara arkadaşlık, çevreye uyumluluk, deprem eğitimleri verildi ve dil becerilerini geliştirecek oyunlar oynandı.

Çocuklar bu süreçte Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü’nde bir araya geldi ve proje boyunca öğretmenleriyle beraber verimli dersler geçirdi.

Basketbol bir yaşam kaynağı oldu

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü adına projede çocuklara basketbol eğitimi veren altyapı antrenörü Güray Güven, ‘Umut Sahada’ projesinin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: ‘’Doğdukları topraklardan uzak bir yere geldiler, burada ikinci bir yaşama başladılar. Basketbol onlar için tekrar bir yaşam kaynağı oldu. Bu süreçte pandemi şartları da onlar için ekstra bir yük getirdi ama her antrenmana düzenli olarak katıldılar. Bu süreç içinde online derslerine de katıldılar ve yaklaşık üç aylık bir süreci çok keyifli şekilde geçirdik. Daha önce hiç basketbol topunu eline almayan bir ekipken şu an tamamen basketboldan zevk alan ve beraber maç yapabilecek duruma gelen bir takım oldular. İnanıyoruz ki artık onların hayatlarında hep spor ve basketbol olacak!”

ULUSLARARASI BiR YARAYA DiKKAT ÇEKELiM iSTEDiK

Yücel, kurum olarak sportif alanların dışında sosyal hayatta da her zaman projelere imza attıklarını belirterek “Çocukların eğitim ve spor hayatlarına destek oluyoruz” dedi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel “Salondaki mücadele dışında, EuroCup ile bir de sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Umut Sahada, Euroleague’in One Team projesiyle birlikte Türkiye’deki Mülteci çocuklar için geliştirdiğimiz güzel bir iş oldu. İstedik ki uluslararası bir projeyle, uluslararası bir yaraya dikkat çekelim” dedi. Yücel şöyle devam etti: Suriye’den ülkemize de milyonlarca mülteci geldi ve her zamanki gibi bu savaştan da en çok çocuklar etkilendi. Biz de Umut Sahada projesiyle, ülkemizdeki sığınmacı çocuklara hem basketbol eğitimi veriyoruz, hem de bu projedeki ortaklarımızdan, Semra Enver Yücel Vakfı ile onların eğitim ve yaşam hayatlarına destek oluyoruz.”

‘GÜZEL ANILARIMIZ OLDU’

Yücel bu sezon EuroCup’ta yer aldıklarını hatırlatarak “Genel çerçevede iyi bir mücadele sergiledik. Bunu EuroCup organizasyonu da söylüyor aslında fakat şansızdık. Gruptan çıkamasak da güzel anılarımız, işlerimiz oldu” diye konuştu.

TRiBÜNDEKi HER MAKET ÇOCUKLAR iÇiN UMUT OLDU

Projenin eğitim tarafını üstlenen SEY Vakfı’nı temsilen törende yer alan başkan vekili Begüm Yücel, “Bu yıl Covid nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Maçlara yasak olduğu için gidemeyen seyirciler, SEY Vakfı’na mülteci çocuklar adına bağış yaparak tribüne maketlerinin gitmesini sağlıyor, yani tribündeki boş koltukları maketleri dolduruyor. Biz de bu vesileyle toplanan bağışlarlarla, sığınmacı çocukların eğitim ve yaşam hayatlarına destek oluyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi hedefimiz bir takımdan binlerce umut yaratmak” dedi.

HiÇ BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMiŞTiM

İlk etabı başarıyla bitiren Teymullah Ali Elkırey; “Dört sene önce Türkiye’ye taşındık. Babamı savaşta kaybettim. Annem ve üç kardeşimle Darıca’ya geldik. Artık burada yaşıyoruz ve burayı, Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye’ye gelirken hiç böyle güzel bir eğitime dahil olabileceğimi düşünmemiştim” dedi.

HAYALi GERÇEK OLDU

Ali, ‘Umut Sahada’ projesi ile hayali olan basketbolu öğrenmeye başladığını belirterek “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Virüs yüzünden okula gidemiyoruz, tabletimiz olmadığı için derslerimizi de yapamıyorduk. Bize verdikleri güzel hediyeler için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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