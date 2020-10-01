Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan üç futbolcuya rest! 'Ya indirim yapın ya gidin'

Hem yüksek maliyetli oldukları hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği Cyle Larin, Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin halen kendilerine kulüp bulamazken yönetim bu dört isme “Ya ücret indirimine gidin ya da ayrılın” dedi.

İki şarttan birini kabul etmeyen oyuncuların lisanslarının dondurulması söz konusu. Ayrıca Larin’i Hollanda ekibi AZ’nin kiralamak istediği öne sürüldü.