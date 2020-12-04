Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu yıldız oyuncuya flaş mesaj!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum.

HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Bugün oyunun büyük bir bölümünde iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldık. Yavaş yavaş eksiklerimizi gidererek hedefe doğru gidiyoruz. Haftada 3 maçlık periyotlar olacak, oralardan sağ çıkmak önemli. Oyuncularım çok ciddi mücadelelerle haklı galibiyetler alıyor.

İNŞALLAH FUTBOLA DÖNER DİYE BEKLİYORUZ

Sezon başında aldığımız oyuncular, karakterli oyuncular. Daha kadroda olması gereken birçok oyuncumuz henüz sahada yoktu Josef gibi, Larin gibi. Yine Adem Ljajic de inşallah futbola döner diye bekliyoruz.

KENDİ İNSANIMIZI KÜÇÜMSEMEYELİM

İnşallah Çağdaş hocanın önü çok açık olur, çok başarılı olur. Çağdaş hoca yeni başlamasına rağmen lider takımın antrenörü. Saygı duymak, değer vermek lazım. Ülkemizde yetişen çok değerli hocalar var, kendi insanımızı küçümsemeyelim, değer verelim, görev verelim.