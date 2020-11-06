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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal kadrodan çıkarıldı
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Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 18:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal kadrodan çıkarıldı

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Necip Uysal kadrodan çıkarıldı
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Beşiktaş'ta, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam saat 20.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal’ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

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