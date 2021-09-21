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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Aboubakar'ı sollayıp geçti!

#Batshuayi#Beşiktaş#Aboubakar
Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Michy Batshuayi, Aboubakarı sollayıp geçti

Kartal’da her 96.7 dakikada 1 gol atan, ortalama 1.5 kilit pas veren, 4.2 kez kaleyi yoklayan ve yüzde 81.5 isabetli pas veren Batsman, selefini geride bıraktı. Aboubakar ise 142.3 dakikada 1 kez fileleri havalandırırken, 0.9 kilit pas verdi, 76.2 pas isabetinde kaldı ve kaleye ortalama 3 şut çekti.

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Spor Servisi / Ertuğrul GÜNEŞ - Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin en büyük belirsizliği olan golcü takviyesinde yönetimin yaz döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 4 Süper Lig maçında 3 gol, 1 asistle oynadı. Ünlü futbolcu, siyah beyazlı camiaya büyük bir güven verdi.

SELEFİNİ ARATMADI

Belçikalı golcü, geçen sezonun son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle forma giymeyen ve ardından takımdan ayrılan Aboubakar’dan da ortalama olarak daha iyi rakamlar yakaladı

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96.7 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Batshuayi, Süper Lig’de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırdı. Aboubakar ise Kartal’da her 142.3 dakikada 1 gol attı. Belçikalı yıldız hücum hattında daha hareketli bir görüntü çizerken arkadaşlarına da sık sık pozisyon hazırladı ve her maç ortalama 1.5 kilit pas verdi. Kamerunlu golcü ise 0.9’da kilit pasta kaldı. Yine pas istatistiğinde ‘Batsman’ yüzde 81.5 isabetle oynarken, Aboubakar’ın isabet yüzdesi 76.2.

ŞUT ORTALAMASI DAHA YÜKSEK

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Kartal’ın yeni transferi, her maç ortalama kaleyi 4.2 kez yokladı. Aboubakar’ın bu alandaki performansı ise maçı başına 3 şut. Aboubakar geride bıraktığımız sezon Süper Lig’de 26 karşılaşmada forma giyerken, 15 gol ve 5 asistle oynadı. Bununla beraber Batshuayi, Beşiktaş’ta şimdiden geçen sezon kiralık forma giydiği Crystal Palace’a göre daha çok katkı verdi. Batsman, geçen sezonu 2 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

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#Batshuayi#Beşiktaş#Aboubakar