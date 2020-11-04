Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Ercan Osmani’nin büyük şanssızlığı

Kartal’ın ve Milli Takım’ın gelecekteki yıldızlarından biri olarak gösterilen genç pivot en az 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş’ın formasını giyen Ercan Osmani’nin başına eşine az rastlanır bir olay geldi...

Siyah beyazlıların yanı sıra A Milli Basketbol Takımı’nın da gelecekteki en önemli isimlerinden biri olması beklenen 22 yaşındaki pivot, evinin önünde köpeklerin saldırına uğradı. İki köpeğin saldırısından kurtulmak isteyen Osmani, bu esnada yere düştü ve kolunu kırdı. Yaşanan olayın ardından sakatlanan Ercan Osmani’nin en iyi ihtimalle 3 haftalık süreyle sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

SEZONA iYi BAŞLAMIŞTI

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde 6 maça çıkan genç basketbolcu; 10.2 sayı, 4.2 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. Osmani bununla birlikte maç başı 0.2 blok ve 0.7 top çalma ortalamaları tutturdu.

ŞOKE OLDU

Yaşadığı olayı anlatan genç sporcu, sakatlandığı anı şu ifadelerle dile getirdi: “Akatlar’da antrenmandan çıktım ve evime gidiyordum. Elimde paket vardı. 2 sokak köpeği birden saldırmaya başlayınca şoke oldum. Koşmaya başlarken ayağım takıldı, ardından yere düştüm ve kolum kırıldı.”

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