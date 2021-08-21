Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması! '1-2 isim için çalışıyoruz'

Beşiktaş, Süper Lig’in 2’inci haftasında bu akşam saat 21.45’de Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, maç için kentte bulunan Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Bir restoranda yapılan toplantıya Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale ve dernek üyeleri katıldı.



EMRE KOCADAĞ: İYİ OYNAYARAK ŞAMPİYONLUĞU HAK ETMEK İSTİYORUZ



Bu sezon sonunda Beşiktaş’ın iyi bir noktada olacağını vurgulayan Emre Kocadağ, "Gaziantep, her sene olduğu gibi bu senede bizi bağrına bastı. Burada çok güzel dostlarımız var. Dün akşamda buradaki derneğimiz ve civar illerden gelen derneklerimizle bizleri çok güzel ağırladılar. Bugün de derneğimizin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldik. Gaziantep deplasmanı her zaman güzel geçiyor. Bizde Gaziantep'i çok seviyoruz. İnşallah akşam oynanacak karşılaşma da dostluk çerçevesinde olur. İnşallah, bizim kazandığımız bir maç olur ama öncelikle hak edenin kazandığı bir maç olsun. Gönlümüz Beşiktaşımızdan yana. Beşiktaş'ın kazanıp buradan 3 puanla ayrılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"1-2 TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Eksik görülen bölgeler olması halinde oralara takviyeler yapabileceklerini belirten Kocadağ, "Bizim öncelikli hedefimiz geçen seneki kadroyu aynı şekilde korumak, bu kadronun üzerine de belli takviyeler yapmaktı. Şimdiye kadar aldığımız yollara baktığımızda istediğimiz takviyeleri de yapmış olduk. İnşallah, hak edenin kazandığı bir sezon olur. Bizde iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istiyoruz. Transfer noktasında da belirtiyoruz zaten eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapabiliriz. İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp, sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız" şeklinde konuştu



Dernek başkanı Hüseyin Özkale de taraftar dernekleri olarak takımlarının hep yanında olacaklarını dile getirdi.