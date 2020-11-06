Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Cyle Larin'den maç sonu flaş yorum: 'Böyle maçları kazanmalısınız'

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Cyle Larin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'Kabul edilemez'

Bu yenilginin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Larin, "Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bu mağlubiyet kabul edilemez" dedi.

'Hep beraber kötüydük'

Larin sözlerini, "Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu" ifadeleriyle tamamladı.