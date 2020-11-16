Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi Arkadiusz Milik'e bağlı

Ara dönemde Beşiktaş'a kiralanacağı konuşulan Cenk Tosun'la ilgili İngiliz basınından dolaylı bir iddia geldi. 90min sitesi, Everton'ın Napoli'nin forveti Arkadiusz Milik'le ilgilendiğini bu transferi bitirmesi durumunda da Cenk Tosun'u Beşiktaş'a göndereceğini ileri sürdü.

"Everton patronu Carlo Ancelotti'nin gözü Milik'te. Everton, 26 yaşındaki forvet için ocak ayında bir indirimli fiyat anlaşması önerdi" denilen haberde "Bu durumda Cenk Tosun da eski bağlantılı olduğu kulübünde yeni bir başlangıç yapabilir" yorumunda bulunuldu.







Beşiktaş-Cenk flörtü Ada basınında daha önce de yankılanmış ve 29 yaşındaki golcünün yarım dönem için siyahbeyazlı formayı giyme ihtimali olduğu belirtilmişti. İki kulüp arasında kiralama görüşmeleri yapıldığı kaydedilmişti. (Sabah)

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