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Haber Giriş: 04.12.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Bernard Mensah gol sevincini anlattı!

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Bernard Mensah gol sevincini anlattı!
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Bernard Mensah, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Gol attığı mutlu olduğunu dile getiren Mensah, "Kendim için mutluyum. Gol sevincinde de kartal işareti yaptım çünkü bu hareketin taraftar için değerli olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

'HÜCUMDA ETKİLİYDİK'

Hücumda etkili oynadıklarını vurgulayan yıldız oyuncu, "Bugün hem savunmada hem hücumda etkiliydik. Savunmayı da hücumu da takım olarak hep birlikte yapıyoruz." dedi.

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