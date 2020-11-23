Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta 15 golün 14’ünde Larin, Atiba ve Aboubakar imzası

Siyah beyazlı takım bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta 10 gol atarken, bu gollerin 10’u Larin, Aboubakar-Atiba üçlüsünden geldi.

Ayrıca Atiba’nın 3, Aboubakar’ın da 1 asist yaptığı dikkate alınırsa, Beşiktaş’ın toplam 15 golünün 14’ünde, başka bir deyişle yüzde 93,3’ünde bu futbolcuların katkısının olduğu ortaya çıkıyor.

Siyah beyazlı takımın diğer gollerini ise Güven Yalçın, Tyler Boyd, Jeremain Lens, bernard Mensah ve Gökhan Töre kaydetti.

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