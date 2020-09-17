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Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 22:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın, 3. Ön Eleme Turu'nda Luka-Rio Ave oldu.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz ekibi Luka-Rio Ave ile eşleşti.

Bosna Hersek'in Borac Banja takımı deplasmanda 2-0'la geçen Portekiz temsilcisi, siyah beyazlılara rakip oldu.

Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve 3. eleme turuna yükselen takımlar şöyle: UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve 3. eleme turuna yükselen takımlar şöyle: 

Kaisar 1 - 4 APOEL
Nicosia  Ventspils 1 - 5 Rosenborg
Renova 0- 1 Hajduk Split
Ararat-Armenia 4 - 3 Fola Esch
Teuta Durres 0 - 4 Granada
Astana 0 - 1 Buducnost Podgorica
Lincoln Red Imps 0 - 5 Rangers  
KuPS Kuopio 1 - 1 Slovan Bratislava
Botosani 0 - 1 Shkendija 79
Bodo / Glimt 3 - 1 Zalgiris Vilnius
FK Riteriai 1 - 5 Slovan Liberec
Lokomotiv Plovdiv 1 - 2 Tottenham
Göteborg 1 - 2 Copenhagen
Neftçi Baku 1 - 3 GALATASARAY
Flora Tallinn 2 - 1 KR Reykjavik
Olimpija Ljubljana 2 - 3 Zrinjski Mostar
Lokomotiv Tbilisi 2 - 1 Dinamo Moscow
Connahs Quay 0 - 1 Dinamo Tbilisi
Hibernians 0 - 1 MOL Fehervar
Djurgarden 2 - 1 Europa
CSKA Sofia 2 - 0 BATE Borisov
KF Laçi 1 - 2 Hapoel Beer Sheva
OFI 0 - 1 Apollon Limassol
Maccabi Haifa 2 - 1 Kairat
Sfintul Gheorghe 0 - 1 Partizan Belgrade  
Inter Club dEscaldes 0 - 1 Dundalk
Shamrock Rovers 0 - 2 Milan
Borac Banja Luka 0 - 2 Rio Ave
Kukesi 0 - 4 Wolfsburg
Aris Saloniki 1 - 2 Kolos Kovalivka
Piast Gliwice 3 - 2 Hartberg
Sileks 0 - 2 Drita
Standard Liege 2 - 0 Bala Town
Mura 2 - 0 AGF Aarhus 

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