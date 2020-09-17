Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz ekibi Luka-Rio Ave ile eşleşti.

Bosna Hersek'in Borac Banja takımı deplasmanda 2-0'la geçen Portekiz temsilcisi, siyah beyazlılara rakip oldu.

Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve 3. eleme turuna yükselen takımlar şöyle: UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve 3. eleme turuna yükselen takımlar şöyle:



Kaisar 1 - 4 APOEL

Nicosia Ventspils 1 - 5 Rosenborg

Renova 0- 1 Hajduk Split

Ararat-Armenia 4 - 3 Fola Esch

Teuta Durres 0 - 4 Granada

Astana 0 - 1 Buducnost Podgorica

Lincoln Red Imps 0 - 5 Rangers

KuPS Kuopio 1 - 1 Slovan Bratislava

Botosani 0 - 1 Shkendija 79

Bodo / Glimt 3 - 1 Zalgiris Vilnius

FK Riteriai 1 - 5 Slovan Liberec

Lokomotiv Plovdiv 1 - 2 Tottenham

Göteborg 1 - 2 Copenhagen

Neftçi Baku 1 - 3 GALATASARAY

Flora Tallinn 2 - 1 KR Reykjavik

Olimpija Ljubljana 2 - 3 Zrinjski Mostar

Lokomotiv Tbilisi 2 - 1 Dinamo Moscow

Connahs Quay 0 - 1 Dinamo Tbilisi

Hibernians 0 - 1 MOL Fehervar

Djurgarden 2 - 1 Europa

CSKA Sofia 2 - 0 BATE Borisov

KF Laçi 1 - 2 Hapoel Beer Sheva

OFI 0 - 1 Apollon Limassol

Maccabi Haifa 2 - 1 Kairat

Sfintul Gheorghe 0 - 1 Partizan Belgrade

Inter Club dEscaldes 0 - 1 Dundalk

Shamrock Rovers 0 - 2 Milan

Borac Banja Luka 0 - 2 Rio Ave

Kukesi 0 - 4 Wolfsburg

Aris Saloniki 1 - 2 Kolos Kovalivka

Piast Gliwice 3 - 2 Hartberg

Sileks 0 - 2 Drita

Standard Liege 2 - 0 Bala Town

Mura 2 - 0 AGF Aarhus