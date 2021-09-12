Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Şehmus Hazer'in Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer’in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Şehmus Hazer’e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

OLAYLI TRANSFER SÜRECİ VE O FOTOĞRAF



Beşiktaş kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer'in transferi bir hayli yorucu geçti. Fenerbahçe Kulübü, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaş'tan kadrolarına katmak istedikleri Şehmus Hazer'in bir restoranda yemek yerken çıkan görüntüleri olay olmuştu.

FENERBAHÇE SK: PLANLI ORGANİZASYON DEĞİLDİ

Sarı-lacivertliler, temmuz ayında konuyla ilgili Şehmus Hazer ile resmi olarak ilgilenildiği ve Beşiktaş ile görüşmelerin devam ettiğini ifade ederken; söz konusu fotoğraftaki ortamın planlı bir organizasyon olmadığı ve siyah-beyazlı futbolcular da dahil olmak üzere spor dünyasından birçok ismin aynı gece belirtilen restoranda olduğu vurgusu yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN YANIT: GERÇEK DIŞI ALGI

"Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz. Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır."

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE İSTİYORDU

Yaz transfer döneminde Anadolu Efes'in Şehmus Hazer için Beşiktaş’a 700 bin dolar, Fenerbahçe Beko'nun ise ise 600 bin dolar bonservis bütçesi ayırdığı iddia ediliyordu.

BEŞİKTAŞ İLE 33 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'a geçen sezon Teksüt Bandırma'dan transfer olan Şehmus, Basketbol Süper Ligi'inde siyah beyazlı formayla 33 maça çıktı. Maç başına ortalama 32.20 dakika görev alan Şehmus, toplamda 492 sayıyla takımına katkıda bulunurken maç başı 14.91 sayı ortalamasıyla oynadı. 1.90 boyunda olan ve şutör gard pozisyonunda oynayan Şehmus, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyiyor.

NBA YAZ LİGİ'NDE BOY GÖSTERMİŞTİ



1999 doğumlu olan Şehmus Hazer, bu yaz NBA takımlarından Cleveland Caveliers ile NBA Yaz Ligi'nde boy göstermişti.