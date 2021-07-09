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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Benfica'da yeni başkan Rui Costa! Galatasaray'ın Gedson transferi...

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Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için görüşmelerde bulunduğu Benfica'da başkan değişti.

Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı öncesinde transferini bitirmeyi hedeflediği Gedson Fernandes'in formasını giydiği Benfica'da flaş bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN TUTUKLANDI

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğu duyuruldu.

Galatasaray yönetimi, Gedson'un transferi için görüşmelerini Fatih Terim'in eski öğrencisi Rui Costa ile sürdürecek.

Son Dakika Galatasaray Haberi: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme Gözaltı sonrası işler karışmıştı..
Son Dakika Galatasaray Haberi: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Gözaltı sonrası işler karışmıştı..

TERİM-COSTA İLİŞKİSİYLE GELMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, devre arasında Gedson'un kiralanması konusunda eski öğrencisi Rui Costa ile telefonda görüştüğü ve transferin noktalanmasında ciddi payının olduğu öğrenilmişti.

Galatasaray formasıyla 18 maçta forma giyen Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Son Dakika Haberi... Benficada yeni başkan Rui Costa Galatasarayın Gedson transferi...

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