Son Dakika Haberi... Benfica'da yeni başkan Rui Costa! Galatasaray'ın Gedson transferi...

Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı öncesinde transferini bitirmeyi hedeflediği Gedson Fernandes'in formasını giydiği Benfica'da flaş bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN TUTUKLANDI

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğu duyuruldu.

Galatasaray yönetimi, Gedson'un transferi için görüşmelerini Fatih Terim'in eski öğrencisi Rui Costa ile sürdürecek.

TERİM-COSTA İLİŞKİSİYLE GELMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, devre arasında Gedson'un kiralanması konusunda eski öğrencisi Rui Costa ile telefonda görüştüğü ve transferin noktalanmasında ciddi payının olduğu öğrenilmişti.

Galatasaray formasıyla 18 maçta forma giyen Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.