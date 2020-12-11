Son Dakika Haberi | Başakşehir'den transferde Ianis Hagi hamlesi!
Glasgow Rangers'ın 10 numarası Ianis Hagi'nin İskoçya'dan ayrılmaya hazırlandığı ve Rumen futbolcu için Başakşehir'in devrede olduğu belirtildi.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Formasını kaybetmesiyle birlikte milli takıma da çağrılmayan ve Rangers ile 2024 yılına dek kontratı bulunan Ianis Hagi'nin talipleri de duyuruldu.
Rumen basınında yer alan habere göre; Başakşehir, Cagliari, Sampdoria, Sevilla, NT City ve Toronto FC, Rumen 10 numarayla ilgileniyor.
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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